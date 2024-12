Borsa: l’Europa apre cauta, Francoforte +0,08%

agenzia

Rialzi frazionali anche per Parigi e Londra

MILANO, 06 DIC – Avvio poco mosso per le Borse europee dopo che la produzione industriale tedesca ha deluso le aspettative, con un calo inatteso a ottobre. Francoforte ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,08%, Parigi dello 0,05% e Londra dello 0,04% mentre gli investitori, alle prese con la crisi di governo in Francia, aspettano in giornata il dato finale sul Pil dell’Eurozona del terzo trimestre e i dati sul mercato del lavoro americano.

