Borsa: l’Europa apre cauta in vista della Bce, Parigi +0,08%

agenzia

Attesa per Lagarde, Londra sale dello 0,07%, Francoforte +0,02%

MILANO, 05 GIU – Avvio poco mosso per le Borse europee nel giorno in cui la Bce tornerà a riunirsi e, nelle previsioni unanimi del mercato, tagliare i tassi. In attesa di avere indicazioni dalla presidente Christine Lagarde su come Francoforte intenda muoversi nel contesto di grande incertezza generato dai tassi, Parigi sale dello 0,08%, Londra dello 0,07% e Francoforte dello 0,02%.

