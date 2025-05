agenzia

Francoforte avanza dello 0,13% mentre Parigi cede lo 0,05%

MILANO, 30 MAG – Avvio cauto per le Borse europee con gli investitori che guardano ai dati sull’inflazione in arrivo e vedono ridursi le speranze di uno stop per via giudiziari ai dazi americani. Londra avanza dello 0,36%, Francoforte dello 0,13% mentre Parigi cede lo 0,05%.

