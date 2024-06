Borsa: l’Europa apre cauta, si guarda alla Francia

agenzia

Parigi (+0,07%), Francoforte (+0,01%), Londra (-0,17%)

MILANO, 24 GIU – Borse europee caute in avvio della prima seduta della settimana. L’attenzione dei mercati si concentra sulle elezioni in Francia, il cui primo turno è fissato per il 30 giugno. In settimana in arrivo una serie di dati sull’inflazione che serviranno alle banche centrali per le valutazioni sulla politica monetaria. Apertura poco mossa per Parigi (+0,07%) e Francoforte (+0,01%). In flessione Londra (-0,17%).

