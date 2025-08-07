agenzia
Borsa: l’Europa apre contrastata con l’avvio dei dazi
Parigi +0,21% , Francoforte -0,06% con calo industria tedesca
MILANO, 07 AGO – Le Borse europee partono contrastate nel giorno dell’avvio dei dazi Usa sul Vecchio Continente. Parigi segna un +0,21% con il Cac-40 a quota 7.651 punti. Francoforte cede lo 0,06% con il Dax a quota 23.910 punti mentre la produzione industriale in Germania ha segnato un calo dell’1,9% a giugno oltre le stime. Negativa anche Londra (-0,27% Ftse 100 a 9.139 punti).
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA