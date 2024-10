agenzia

Francoforte cede lo 0,38% e Londra lo 0,52%

MILANO, 30 OTT – Avvio in calo per le Borse europee. Parigi ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,79%, Londra dello 0,52% e Francoforte dello 0,38% mentre tra gli investitori prevale la cautela in vista dei dati macro attesi da qui alla fine della settimana e delle elezioni americane del 5 novembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA