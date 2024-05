Borsa: l’Europa apre in flessione, attesa per Lagarde

agenzia

MILANO, 21 MAG – Le Borse europee avviano la seduta in calo, in vista del discorso del presidente della Bce, Christine Lagarde, all’evento Esma sul mercato dei capitali in Ue. L’attenzione degli investitori si concentra su eventuali indicazioni circa il taglio dei tassi d’interesse. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Avvio in flessione per Londra (-0,37%), Parigi (-0,4%), Francoforte (-0,1%).

