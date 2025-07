agenzia

MILANO, 09 LUG – Le Borse europee avviano la giornata in terreno positivo, in scia con i listini asiatici. I mercati sono cauti mentre si attendono sviluppi sulle trattative per i dazi decisi da Donald Trump. Apertura in rialzo per Parigi (+0,42%), Londra (+0,34%) e Francoforte (+0,3%).

