agenzia

Parigi e Londra +0,3%, Berlino vota sul freno del debito

MILANO, 18 MAR – Avvio in rialzo per le Borse europee nel giorno in cui il Parlamento tedesco votare per la rimozione del freno al debito. Francoforte avanza dello 0,48%, Parigi dello 0,33% e Londra dello 0,32%.

