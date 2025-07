agenzia

Francoforte e Londra salgono dello 0,4%, Parigi dello 0,3%

MILANO, 03 LUG – Avvio in rialzo per le principali Borse europee in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano attesi nel primo pomeriggio. Francoforte avanza dello 0,4%, Londra dello 0,39% e Parigi dello 0,32%.

