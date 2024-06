agenzia

Parigi, Francoforte e Londra si muovono attorno alla parità

MILANO, 07 GIU – Avvio poco mosso per le Borse europee, in attesa dei dati americani sul mercato del lavoro. Parigi ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,08%, Londra dello 0,03% mentre Francoforte cede lo 0,02%.

