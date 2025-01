agenzia

+0,6% per la piazza britannica, Parigi +0,3% e Francoforte +0,2%

MILANO, 15 GEN – Avvio in rialzo per le Borse europee con gli investitori in attesa del dato sull’inflazione americana che verrà pubblicato nel primo pomeriggio. Londra sale dello 0,63%, dopo che a dicembre l’inflazione ha registrato un’inattesa flessione, Parigi dello 0,32% e Francoforte dello 0,17%.

