Borsa: l’Europa apre positiva e guarda a colloqui Ucraina-Russia

MILANO, 16 MAG – Le Borse europee, nel giorno delle scadenze tecniche dei futures su azioni e opzioni, avvia la seduta in terreno positivo. I mercati guardano ai colloqui tra Russia e Ucraina per porre fine al conflitto. Sotto i riflettori anche le mosse degli Stati Uniti sul fronte della politica commerciale. In rialzo Londra (+0,4%), Francoforte (+0,34%) e Parigi (+0,27%).

