Borsa: l’Europa apre positiva e guarda alle banche centrali

MILANO, 15 SET – Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, in scia con i listini asiatici. Gli investitori si concentrano sulle prossime mosse delle banche centrali, con la previsione del taglio dei tassi da parte della Fed. Attese anche le riunioni della Bank of England e la BoJ. Apertura positiva per Francoforte (+0,37%), Parigi (+0,29%) e Londra (+0,12%).

