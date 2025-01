Borsa: l’Europa avanza con Wall Street, Milano +1,2%

agenzia

Scivolano i rendimenti dei titoli di Stato. Sale il petrolio

MILANO, 15 GEN – Le Borse europee confermano il buon passo con l’avvio positivo di Wall Street dopo l’inflazione Usa in linea con le attese. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre un punto percentuale con lo slancio dell’immobiliare e gli acquisti su tech e finanziari. A Milano (Ftse Mib +1,2%) prosegue la corsa di Iveco (+6,4%) promossa da Kepler. A seguire Prysmian (+3,8%), Recordati (+2,8%) e St (+2,25%). Vendite, invece, su Saipem (-4,6%) in scia alle indiscrezioni di Bloomberg per un forte aumento dei costi in un progetto eolico offshore in Francia, mentre continua a soffrire Nexi (-1,2%) sui timori del mercato per un rallentamento della crescita nel 2025. Tra le altre Piazze Francoforte sale dell’1,5% e Parigi dello 0,95%. Anche Londra allunga il passo a +0,92%. Lo spread tra Btp e Bund continua la discesa e si assesta su quota 113 punti. Scivolano i rendimenti dei titoli di stato con il decennale italiano al 3,68%. Sul fronte della materie prime sale il petrolio con il wti oltre i 78 dollari (+1,2%) e brent sopra 80 dollari (+0,95%). Sotto i 47 euro il prezzo del gas che cede un un marginale 0,1%. L’euro si conferma tonico e scambia a 1,0332 sul dollaro.

