Borsa: l’Europa brinda alla Fed con Wall Street, Milano +0,8%

agenzia

Sempre in luce Campari e Mfe, bene anche Mediolanum

MILANO, 19 SET – Le Borse europee festeggiano il taglio dello 0,5% dei tassi deciso dalla Fed, come misura per prevenire il rallentamento del mercato del lavoro negli Usa, e Wall Street si unisce al brindisi con un’apertura in deciso rialzo. Nel recupero generale si mette in luce Parigi (+2%), seguita da Francoforte (+1,67%) e Londra (+1%) dove la Bank of England ha lasciato i tassi invariati e la sterlina si è rafforzata, ai massimi da marzo 2022. A Milano (+0,82%) i 100 milioni di euro messi in campo da Lagfin per acquistare azioni contribuiscono al rimbalzo di Campari (+8,4%) all’indomani del tonfo legato all’uscita del ceo Matteo Fantacchiotti dopo solo 5 mesi alla guida del gruppo. Sul podio poi Brunello Cucinelli (+4,2%) e Leonardo (+3,86%). Mediolanum (+1,54%) è bene intonata per la sentenza della Corte di Giustizia europea che fa rientrare Fininvest nel pieno possesso dei diritti di voto. In fondo al listino i titoli difensivi: A2a (-2,84%), Enel (-2,2%) e Terna (-1,91%). Fuori dal gruppo dei big è rally per Mfe (+13% le azioni A e +13,7% le B) grazie ai conti e alle previsioni del gruppo che aiutano anche Prosieben (+0,4,5%) a Francoforte.

