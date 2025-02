Borsa: l’Europa calma dopo l’avvio di Wall street, Milano +0,2%

agenzia

L'euro resta debole. Gas in calo (-3%) sotto i 56 euro

MILANO, 12 FEB – La partenza in calo di Wall street non cambia il clima sui mercati, che guardano ancora al dato dell’inflazione Usa: Parigi cede lo 0,4%, Londra e Parigi oscillano attorno alla parità, con Milano che cresce dello 0,2% e Madrid di circa mezzo punto percentuale. Euro sempre debole su quota 1,033 contro il dollaro, spread stabile sui 108 punti base. Sul fronte dell’energia gas in calo (-3%) a 55,8 euro al Megawattora, con il petrolio in ribasso di un punto percentuale a 72,5 dollari al barile. In Piazza Affari prosegue la corsa di Nexi (+4,5%) dopo le ipotesi che Poste darebbe a Cdp la sua quota nella società dei pagamenti in cambio della partecipazione della Cassa in Tim, che sale dello 0,3% dopo che il Cda ha approvato l’offerta del Mef e di Retelit per Sparkle. Acquisti anche sulla Popolare di Sondrio (+2,5%) che ha rigettato l’offerta di Bper (+1,5%). Tra gli altri titoli principali, deboli Stm (-1%), con Leonardo in calo dell’1,3% e A2a dell’1,4%.

