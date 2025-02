Borsa: l’Europa cauta guarda a Trump, il lusso sotto la lente

agenzia

In calo il gas, sale il petrolio. L'euro si rafforza sul dollaro

MILANO, 14 FEB – Borse europee caute con gli investitori che attendono gli sviluppi sui dazi annunciati da Donald Trump e le ipotesi di trattative di pace tra Russia e Ucraina. Sotto i riflettori il settore del lusso dopo la raffica di trimestrali arrivate negli ultimi giorni. Si rafforza l’euro a 1,0482 sul dollaro. L’indice Stoxx 600 guadagna lo 0,1%. In calo Londra (-0,2%), sale Parigi (+0,5%), poco mosse Francoforte (-0,08%) e Madrid (+0,06%). I principali listini sono sostenuti dal comparto della moda (+1%), dove si mettono in mostra Hermes (+2%), dopo i conti, e Lvmh (+1,5%). Sale l’energia (+0,4%), in linea con il prezzo del petrolio. Il Wti guadagna lo 0,4% a 71,53 dollari al barile e il Brent a 75,36 dollari (+0,4%). Acquisti sui tecnologici (+0,3%), con gli sviluppi dell’intelligenza artificiale in Cina. Poco mosse le banche (+0,02%) e le utility (-0,01%), queste ultime con il calo del prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 4,4% a 49,07 euro al megawattora. Seduta negativa per le tlc (-1%). Sul fronte obbligazionario sono in lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 107 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,49% e quello tedesco al 2,42 per cento.

