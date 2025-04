agenzia

Londra sulla parità, in calo Madrid

ROMA, 24 APR – Mercati azionari del Vecchio continente in leggera crescita, a fine contrattazioni Francoforte segna un rialzo dello 0,47%. +0,27% a Parigi come anche ad Amsterdam. Sulla parità Londra, +0,05%. In calo Madrid, -0,22%.

