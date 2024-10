Borsa: l’Europa chiude fiacca tra dazi e Medio Oriente

agenzia

Londra (-1,36%), Parigi (-0,72%) e Francoforte (-0,2%)

MILANO, 08 OTT – Le Borse europee chiudono fiacche mentre si attendono gli sviluppi delle tensioni in Medio Oriente. Sui mercati pesa la decisione di Pechino sui dazi per il brandy e le auto di grossa cilindrata. In caduta libera il petrolio mentre si attendono le misure di stimolo per l’economia cinese. In flessione Londra (-1,36%), Parigi (-0,72%) e Francoforte (-0,2%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA