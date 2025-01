Borsa: l’Europa chiude in calo, si guarda a banche centrali

agenzia

Londra (-0,86%), Parigi (-0,79%) e Francoforte (-0,5%)

MILANO, 10 GEN – Le Borse europee chiudono in calo, in linea con l’andamento negativo di Wall Street. Dopo i dati sul mercato del lavoro americano, tra gli investitori si rafforza l’idea che la Fed si prenderà una pausa per il taglio dei tassi d’interesse. Le nuove sanzioni Usa nei confronti della Russia hanno portato ai rialzi di petrolio e gas. Sul fronte valutario il dollaro si rafforza sull’euro e sulla sterlina. Seduta in flessione per Madrid (-1,5%), Londra (-0,86%), con i timori sul debito pubblico e la crescita economica, Parigi (-0,79%) e Francoforte (-0,5%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA