Borsa: l’Europa chiude in calo tra banche centrali e voto in Usa

agenzia

Londra (-0,58%), Parigi (-0,5%) e Francoforte (-0,23%)

MILANO, 23 OTT – Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali. Dopo le parole di Christine Lagarde sull’inflazione e taglio dei tassi, l’attenzione è per le prossime mosse della Fed. Sui mercati c’è un clima di incertezza in attesa delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Giornata negativa per Londra (-0,58%), Parigi (-0,5%) e Francoforte (-0,23%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA