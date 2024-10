agenzia

Parigi e Londra salgono dello 0,1%

MILANO, 24 OTT – Chiusura in rialzo marginale per le principali Borse europee, in una seduta che è stata sostenuta da alcune trimestrali confortanti, come quelle di Barclays, Renault e Unilever. Francoforte ha chiuso in progresso dello 0,34%, Parigi dello 0,08% e Londra dello 0,13%.

