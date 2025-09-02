Borsa: l’Europa chiude in rosso, Francoforte giù del 2,29%

agenzia

Parigi -0,7%, Londra -0,87%

MILANO, 02 SET – Le incertezze globali con le guerre in atto e i dazi mettono in fuga gli investitori dai listini, tanto che le Borse europee archiviano la seconda seduta di settembre in rosso. Maglia nera è Francoforte che lascia sul terreno il 2,29% con il Dax a 23.487 punti. Più contenuta la flessione di Parigi che cede lo 0,7% con il Cac 40 a 7.654 punti. Londra perde lo 0,87% (Ftse 100 a 9.116 punti) mentre il Regno Unito deve fare i conti con il debito e tassi ai massimi dal 1998.

