agenzia

Parigi +0,37%, Londra +0,16%, Madrid strappa a 1,63%

MILANO, 05 DIC – Le Borse europee archiviano la seduta in positivo. Francoforte sale dello 0,63% con il Dax a 20.358 punti. La crisi di governo non impatta poi su Parigi che chiude in rialzo dello 0,37% con il Cac 40 a 7.330 punti. Madrid guadagna l’1,63% con l’Ibex a 12.126 punti. Marginale Londra a +0,16% con il Ftse 100 a 8.349 punti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA