Borsa: l’Europa conclude in crescita, Londra +0,7%

agenzia

La più positiva è Madrid (+1,4%) con le banche. Cauta Amsterdam

MILANO, 26 SET – Mercati azionari del Vecchio continente in aumento: la Borsa migliore è stata nettamente quella di Madrid, che ha chiuso con un rialzo dell’1,4% grazie alla forza delle banche e di titoli come Acerinox e Arcelormittal. Positivi anche i listini di Parigi (+0,9%), Francoforte (+0,8%) e Londra in crescita finale dello 0,7%. Più cauta Amsterdam, comunque in aumento dello 0,4%.

