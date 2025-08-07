Borsa: l’Europa conclude in rialzo, giù Londra su Banca centrale

agenzia

Bene Francoforte e Madrid, positive anche Parigi e Amsterdam

MILANO, 07 AGO – Mercati azionari del Vecchio continente in generale aumento: la Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con una crescita dell’1,2%, seguita da Madrid in aumento dell’1,1%. Positive dello 0,9% sia Parigi sia Amsterdam. Solo Londra ha registrato un segno negativo (-0,7% finale), appesantita dal voto complicato nel board della Banca centrale per il taglio dei tassi e dalle successive dichiarazioni che fanno pensare a una frenata nella politica di allentamento monetario.

