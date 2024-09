Borsa: l’Europa conclude negativa, Francoforte -1,6%

agenzia

In scia a Wall street pesanti anche Amsterdam e Parigi

MILANO, 06 SET – Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ribasso, con un peggioramento del clima nel finale di seduta in parallelo all’andamento di Wall street: la Borsa peggiore è stata quella di Francoforte, che è scesa dell’1,6%, seguita da Amsterdam in calo dell’1,4%. In ribasso finale dell’1% Parigi, dello 0,8% Madrid e dello 0,7% Londra.

