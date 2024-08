agenzia

Sulla stessa linea Francoforte e Amsterdam, più cauta Londra

MILANO, 21 AGO – Mercati azionari del Vecchio continente tutti in timido rialzo: Parigi, Francoforte e Amsterdam hanno chiuso in aumento dello 0,5%, con Madrid positiva dello 0,3%. Più cauta Londra, in crescita comunque dello 0,1%.

