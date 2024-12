Borsa: l’Europa conclude positiva, Parigi +0,9%

agenzia

Bene anche Amsterdam e Madrid, chiuse Milano e Francoforte

MILANO, 31 DIC – Ultima giornata dell’anno in crescita per i mercati azionari del Vecchio continente: con Milano e Francoforte chiuse, la Borsa migliore in una seduta dagli orari ridotti è stata quella di Parigi, salita dello 0,9% finale. Tra scambi molto contenuti, positive anche Amsterdam e Madrid, che hanno concluso in aumento rispettivamente dello 0,7% e dello 0,6%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA