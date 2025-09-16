Borsa: l’Europa conferma il calo, future Usa contrastati

agenzia

Lente sulle mosse della Fed. L'oro sui massimi, bene l'euro

MILANO, 16 SET – Le Borse europee si confermano a metà seduta in negativo mentre i future su Wall Street sono contrastati. Il mercato guarda alla Fed e al possibile taglio dei tassi, mentre non si allentano le tensioni geopolitiche con i raid su Gaza City da parte di Israele. L’oro aggiorna il record a 3.699 dollari e punta i 3.700. L’euro continua ad apprezzarsi sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1810 sul dollaro avvicinandosi ai massimi da quattro anni. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un quarto di punto percentuale con i finanziari sotto vendita. Milano cede lo 0,4%, Francoforte lo 0,52%, Parigi è marginale a -0,08%. Madrid è la peggiore con un -0,8%. Londra frena a -0,2%. Senza grande slancio i titoli di Stato con i rendimento del Btp a 10 anni al 3,47% poco sotto il 3,48% dell’Oat francese. Lo spread tra i due titoli è 1 punto mentre il differenziale con il bund è stabile poco sotto 78 punti. Sul fronte delle materie prime sale il petrolio con il wti che guadagna lo 0,7% a 63,7 dollari. Il brent guadagna mezzo punto e si avvicina a 68 dollari al barile. Il gas recupera e si appiattisce sopra i 32 euro.

