Borsa: l’Europa conferma la debolezza con Ny, Milano -0,02%

agenzia

Parigi resta la peggiore in attesa delle elezioni in Francia

MILANO, 28 GIU – Le Borse europee si confermano fiacche con Wall Street debole mentre si mostra in rallentamento il Pce core, l’indicatore dei prezzi di riferimento per la Fed. Milano è marginale a -0,2%. La peggiore è sempre Parigi (-0,75%) che guarda alle elezioni in programma domenica. In attesa i rendimenti del decennale francese viaggiano a ridosso del 3,3% restando sui massimi da novembre. Il dieci anni italiano è al 4% (+2 punti base) con lo spread tra Btp e Bund sotto i 160 punti. Sulla parità Londra (+0,05%) e Francoforte (+0,11%) . Tra le commodity prosegue la discesa del gas il cui prezzo scivola a 34,4 euro al megawattora (-1,3%) . E si indebolisce anche il petrolio con il wti che cede lo 0,15% a 81,6 dollari. Tiene il brent a 86,5 dollari al barile. Cede anche l’euro che scambia a 1,0695 dollari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA