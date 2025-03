Borsa: l’Europa conferma rialzo con via libera a piano tedesco

agenzia

Milano è in testa a +1,14%. Lo spread si allarga a 112 punti

MILANO, 18 MAR – Le Borse europee confermano il rialzo con il parlamento tedesco che ha approvato con i voti di Spd, Cdu-Csu e Verdi le modifiche costituzionali per superare il freno al debito e investire nella difesa, nelle infrastrutture e nei Laender. Allo stesso i tempi i listini guardano ai colloqui in corso tra Trump e Putin. “La chiamata sta procedendo bene ed è ancora in corso”, scrive su X l’assistente del presidente Usa, Dan Scavino. Milano è in testa e guadagna l’1,14%, Più contenute Francoforte (+0,65%) e Parigi (+0,37%). Madrid sale dell’1,19%. Lo spread si allarga ancora. il differenziale tra Btp e Bund sfiora 112 punti. Il rendimento del decennale è stabile è a 3,94%.

