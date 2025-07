Borsa: l’Europa contrastata segue Ny, Milano la migliore a +1%

agenzia

La lente è sulla Fed e sui conti delle big tech

MILANO, 30 LUG – Le Borse europee, con Wall Street a doppia velocità, si muovono in ordine sparso con Milano che allunga a +1% e Parigi che si consolida a +0,55%. Francoforte è marginale a +0,15%. Deboli Madrid (-0,04%) e Londra (-0,06%). Sempre in discesa l’euro sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1467 sul biglietto verde aggiornandosi a livelli di inizio giugno. La lente è sui conti delle big tech e sulla Fed con l’attesa di tassi invariati mentre il presidente Donald Trump continua a sollecitare Jerome Powel ad abbassare il costo del denaro. Lo spread tra Btp e Bund resta piantato su 82 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,53%. In salita infine petrolio e gas. Il wti è oltre i 69,5 dollari mentre il brent punta i 73 dollari al barile. Ad Amsterdam, invece, i contratti Ttf salgono a 34,4 euro al megawattora.

