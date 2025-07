Borsa: l’Europa debole con dati su manifattura e inflazione

agenzia

In calo auto e difesa. L'euro si rafforza sul dollaro

MILANO, 01 LUG – Le Borse europee girano in calo dopo il dato sull’inflazione e gli indici Pmi sull’andamento del settore manifatturiero. I listini del Vecchio continente si muovono in un clima di prudenza anche in vista delle trattative sui dazi e la maratona Usa per il bilancio. Verso un avvio fiacco per Wall Street dove i future sono negativi. L’indice stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Parigi (-0,3%) e Francoforte (-0,2%), poco mossa Londra (-0,07%). In controtendenza Madrid (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dalle utility (+1,5%), con il prezzo del gas che sale del 2% a 33,54 euro al megawattora. Avanza anche il lusso (+0,4%). Poco mossa l’energia (+0,09%), in linea con l’andamento del prezzo del petrolio. Il Wti scende a 65,07 dollari al barile e il Brent si attesta a 66,69 dollari. Seduta negativa per il settore delle auto (-0,8%) e della difesa (-1,8%). Sul fronte valutario il dollaro si indebolisce sulle principali valute con l’euro che sale a 1,1824 sul dollaro. Si rafforzano anche la sterlina e il franco svizzero. In flessione i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 87 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,42% e quello tedesco al 2,55 per cento.

