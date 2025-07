Borsa: l’Europa debole con i dazi, male Francoforte (-1%)

agenzia

Parigi e Londra hanno perso lo 0,4%

MILANO, 28 LUG – Chiusura in calo per le Borse europee con i timori per gli impatti dei dazi sull’economia che prendono il sopravvento dopo una prima parte di seduta positiva. Francoforte, che sconta la forte vocazione all’export dell’economia tedesca, è la peggiore, con il Dax che ha ceduto l’1,02%, mentre Parigi e Londra hanno contenuto i cali allo 0,43% e Milano ha chiuso sostanzialmente invariata.

