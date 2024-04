Borsa: l’Europa debole dopo Wall Street, cadono i bond

agenzia

A Milano male Recordati e Saipem, volano Stm e Salcef

MILANO, 24 APR – Le Borse europee si infiacchiscono dopo l’avvio di Wall Street, con i principali indici europei che scivolano sotto la parità: Milano cede lo 0,18%, Francoforte lo 0,13% e Parigi lo 0,04% mentre Londra avanza dello 0,06%. Soffre il mercato dei bond, con i rendimenti dei titoli di Stato in deciso rialzo: il Btp decennale sale di 14 punti base al 3,98%, mentre lo spread con il bund si allarga di quasi 5 punti, a quota 139. A Piazza Affari scivola Recordati (-4,3%), in scia alle indiscrezioni su un possibile disimpegno di Cvc, davanti a Saipem (-3,2%), Amplifon (-2,1%) ed Eni (-1,9%), nel giorno della trimestrale. vendite anche su Mps (-1,8%), Brunello Cucinelli (-1,8%) e Tim (-1,8%) mentre corre Stm (+6,5%), in scia alle previsioni di Texas Instruments. Positive anche Mediolanum (+1,2%) e Prysmian (+0,9%) mentre fuori dal Ftse Mib vola Salcef (+18%) in scia all’Opa che lanceranno gli azionisti di controllo con i fondi di Morgan Stanley.

