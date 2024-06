Borsa: l’Europa dimezza il calo e attende Wall Street

agenzia

A Milano slancio Cucinelli e St. Lo spread oscilla a 132 punti

MILANO, 04 GIU – Le Borse europee, dopo una mattinata in deciso rosso, dimezzano le perdite in attesa di Wall Street. Milano cede lo 0,65% e si risolleva con lo slancio di Cucinelli (+2,8%), St (+2,35%), quest’ultima in scia ad un accordo con la cinese Geely. Salgono poi Terna (+2%), Amplifon (+1,97%) e Snam (+1,7%) che ha confermato l’offerta vincolante per il 100% di Edison Stoccaggio. Sempre sotto pressione i bancari. Tra le altre Piazze, Francoforte segna un -0,78%, Parigi un -0,47% e Londra un -0,3%. Lo spread tra Btp e Bund oscilla a 132 punti con il rendimento del decennale italiano poco mosso al 3,86%.

