Borsa: l’Europa è cauta e guarda alla Fed, Milano +0,29%

agenzia

Lo spread è stabile a 108 punti. In recupero il petrolio

MILANO, 07 MAG – Le Borse europee si muovono all’insegna della cautela nel giorno della Fed. Il mercato guarda alle indicazioni sul futuro ed, in particolare, all’eventuale conferma dei tagli attualmente prezzati dal mercato e cioè quasi quattro entro la fine dell’anno. La lente resta poi sui dazi con i negoziati tra Usa e Cina in Svizzera questa settimana ma anche sulle tensioni tra India e Pakistan. Nel Vecchio Continente l’indice d’area, lo stoxx 600, cede quasi mezzo punto percentuale con farmaceutici e immobiliari sotto vendita. In tenuta invece finanziari e tech. Tra le singole Piazze, Milano prova la via del rialzo con il Ftse Mib che sale dello 0,29% a 38.641 punti. Amplifon (+4,45%), Ferrari (+2,3%) in evidenza seguiti da Italgas (+1,7%), Iveco e Saipem (entrambe +1,5%). Giù Buzzi (-1,94%), Fineco (-1,88%) e Recordati (-1,7%). Per il resto Parigi cede lo 0,47%, Londra lo 0,26% così come Madrid. Francoforte è marginale a +0,02%. Lo spread tra Btp e Bund resta su quota 108 punti con il rendimento del decennale italiano che scende di oltre un punto base al 3,61%. Sul fronte della materie prime il petrolio risale con il wti a 60 dollari (+1,6%) e il brent verso i 63 dollari al barile (+1,4%). Il prezzo del gas cede lo 0,25% a 34,6 euro al megawattora. Infine per i cambi l’euro è debole sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1358 sul biglietto verde.

