Borsa: l’Europa e i bond in rialzo in vista dei tagli Bce

agenzia

Il pil debole aumenta le aspettative, attesi anche i conti Apple

MILANO, 30 GEN – Le Borse europee aspettano in rialzo le decisioni della Bce, scontando l’atteso taglio dei tassi di 25 punti base e aspettando di ascoltare le considerazioni della presidente, Christine Lagarde, mentre i dati deboli sul pil dell’eurozona e dei suoi principali Paesi aumentano la pressione su Francoforte per un allentamento della politica monetaria. Parigi sale dello 0,5%, Londra dello 0,4%, Francoforte dello 0,2% e Milano dello 0,1%. Più vivaci i titoli di Stato, con i rendimenti dei Btp decennali che scendono di 6 punti base, al 3,599%, mentre lo spread con il Bund si apre di un punto, a ridosso di quota 109. Limano i rialzi i future su Wall Street, reduci dalla decisione della Fed di tenere fermi i tassi. A movimentare la seduta sulle due sponde dell’Atlantico contribuisce il flusso di trimestrali che continua ad arrivare e che vedrà in serata anche i conti di Apple. In Europa hanno deluso Swatch (-3,4%), Deutsche Bank (-4,1%) e Stm (-7,8%) mentre avanza Sanofi (+1,4%) ed è poco mossa Bbva (+0,2%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA