Borsa: l’Europa è in flessione, guarda a dazi e conti Nvidia

agenzia

Milano tiene a +0,4%. Lo spread a 98,2. Rialza testa il petrolio

MILANO, 28 MAG – Borse europee tutte in flessione con l’unica eccezione di Milano che tiene con il Ftse Mib che sale dello 0,42% a 40.281 punti. Sui listini si guarda ai conti di Nvidia anche se resta viva sempre l’attenzione sul tema dei dazi. La lente del mercato è anche sul deficit degli Stati Uniti mentre i future su Wall Street sono positivi. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un quarto di punto con il farmaceutico in particolare sotto vendita. Tengono immobiliare, industriali ed energia. A Piazza Affari resta l’evidenza di Tenaris (+4,9%) con il lancio di un corposo piano di buyback. Passo deciso tra i bancari su Banco Bpm (+3%) e Unicredit (+1,8%) dopo Moody’s sulle banche e in attesa che si definisca la partita sul risiko che si intreccia con i ricorsi al Tar e il nodo del golden power. Tra gli altri ben comprata Leonardo (+1,47%). Vendite invece su Nexi (-1,2%), Italgas e Tim (-0,7% entrambe. Poco mossa Stellantis (-0,12%) nel giorno della scelta del nuovo ceo. Francoforte cede invece lo 0,14%, Parigi lo 0,07%, Madrid lo 0,5%. Anche Londra è debole (-0,19%). Lo spread continua a limare e si conferma sui minimi da marzo 2021. Il differenziale tra Btp e Bund è su quota 98,2 punti con il rendimento del decennale italiano che sale di 1 punto e mezzo al 3,52%. Sul fronte delle materie prime risale il petrolio a lungo fiacco. Il wti segna un +1,1% a 61,5 dollari mentre il brent si avvicina a 65 dollari al barile (+1%). Il gas cala dello 0,29% con il prezzo poco sotto i 37 euro al megawattora. L’euro è sempre debole sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1326 sul biglietto verde.

