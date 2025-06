Borsa: l’Europa fiacca guarda a Fed e Medio Oriente

agenzia

A Piazza Affari in luce Stellantis e Leonardo

MILANO, 25 GIU – Le Borse europee procedono in calo e guarda all’andamento di Wall Street con i listini contrastati. Sotto i riflettori le parole del presidente della Fed Jerome Powell mentre si allentano le tensioni tra Iran e Usa. Fari puntati sull’andamento del petrolio e del gas. L’indice stoxx 600 cede lo 0,5%. In flessione Madrid (-1,2%), Francoforte e Parigi (-0,5%), Milano e Londra (-0,3%). I principali listini europei sono appesantiti dal comparto della farmaceutica (-0,9%). Male anche le utility (-0,7%), con il prezzo del gas che scende dello 0,1% a 35,56 euro al megawattora. Vendite sull’energia (-0,7%), con il petrolio che resta in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,7% a 64,84 dollari al barile e il Brent a 67,62 dollari (+0,7%). Male le banche (-1%) e la moda (-1%). In rialzo le auto (+0,7%), dopo i dati sul mercato in Europa. Sale il comparto tecnologico (+0,4%) e quello della difesa (+1%). Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 91 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,48% e quello tedesco al 2,57%. In lieve calo il prezzo dell’oro che scende dello 0,1% a 3,320 dollari l’oncia. A Piazza Affari brillanti Stellantis (+2,7%) promossa da Jefferies, Ferrari (+2,5%) e Leonardo (+2,4%). Male le banche mentre si guarda alle operazioni di riassetto del settore. Scivolano Stm (-2,4%) e Recordati (-1,9%).

