Borsa: l’Europa gira in negativo con Milano e Parigi

agenzia

Sempre in calo petrolio, gas ed euro. Lo spread stabile a 131

MILANO, 23 LUG – Le Borse europee si indeboliscono ulteriormente dopo l’avvio fiacco di Wall Street. Milano (-0,18%) e Parigi (-0,33%) virano in negativo. A Piazza Affari maglia nera per Tim (-3%) seguita da Stellantis (-2,2%) e St (-2%). Sul fronte opposto la migliore è Mediobanca (+1,3%). Tra gli altri listini Londra conferma la flessione (-0,42%). Francoforte lima il rialzo allo 0,72%. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è piatto con le vendite su immobiliare ed energia. La lente dei mercati è sulle trimestrali ed in particolare su quelle dei tecnologici in uscita dagli Usa. Lo spread tra Btp e Bund resta orientato su 131 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,75%. Sempre in calo il petrolio (wti -1,2% a 77,5 dollari, brent -1% a 81,5 dollari) e il gas (-1,13% a 31,5 euro). E prosegue debole anche l’euro che scambia a 1,0852 dollari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA