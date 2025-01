Borsa: l’Europa gira in rialzo, si guarda a banche centrali

agenzia

Poco mosso il petrolio. L'euro e la sterlina in calo sul dollaro

MILANO, 09 GEN – Le Borse europee girano in rialzo, dopo un avvio debole. Gli investitori, dopo la pubblicazioni delle minute della Fed, cercano spunti sulle prossime decisioni delle banche centrali sul taglio dei tassi. Resta alta l’attenzione sulla crescita economica della Cina in vista delle decisioni di Donald Trump sui dazi. Sul fronte valutario l’euro scende a 1,0309 sul dollaro. Poco mosso l’indice stoxx 600. In luce Londra (+0,6%), dove i timori di un aumento del debito e dell’inflazione ha portato ad un netto calo della sterlina mentre sono in aumento i rendimenti dei titoli di Stato. Positiva Parigi (+0,14%) e Madrid (+0,38%) mentre è fiacca Francoforte (-0,2%), quest’ultima dopo il dato sulla produzione industriale. I principali listini del Vecchio continente, orfani di Wall Street che resterà chiusa nel giorno del lutto nazionale per l’ex presidente Jimmy Carter, sono sostenuti dal comparto dell’energia (+0,8%). Poco mosso il prezzo del petrolio. Il Wti cede lo 0,1% a 73,25 dollari al barile e il Brent si attesta a 76,11 dollari (-0,04%). In rialzo anche le utility, con il calo del prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,4% a 44,45 euro al megawattora. Fiacche le banche (-0,1%) e le assicurazioni (-0,7%). Vendite sul comparto dell’auto (-1%) mentre è poco mosso il lusso (+0,05%). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund sale a 115 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,70% e quello tedesco al 2,55%. In rialzo dello 0,6% l’oro a 2.668 dollari l’oncia.

