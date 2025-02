Borsa: l’Europa in calo attende Wall Street, Milano -0,1%

agenzia

A Piazza Affari corrono Iveco e Popolare Sondrio, scivola Bper

MILANO, 07 FEB – Le Borse europee si muovono in terreno negativo, in vista dell’avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Dopo l’ottima performance della vigilia, con i listini sui massimi, l’attenzione si sposta sui dati Usa del mercato del lavoro. A tenere banco sono ancora gli sviluppi della guerra commerciale, dopo i dazi decisi da Donald Trump. Sul versante valutario l’euro è poco mosso a 1,0381 sul dollaro. L’indice stoxx 600 cede lo 0,1%. In flessione Londra (-0,31%), Madrid e Milano (-0,2%), poco mossa Parigi (-0,07%), sale Francoforte (+0,1%). I principali listini sono appesantiti dal lusso (-0,6%) e dalle auto (-0,5%). Piatte le utility (-0,03%), con il prezzo del gas che sale dell’1,3% a 55,2 euro al megawattora. Positivo il comparto dell’energia (+0,3%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti guadagna lo 0,8% a 71,2 dollari al barile e il Brent si attesta a 74,91 dollari (+0,8%). Stabili i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 107 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,43% e quello tedesco al 2,36%. L’oro è in rialzo dello 0,3% a 2.867 dollari l’oncia. A Piazza Affari balzo di Iveco (+15,8%), dopo i risultati del 2024 con l’utile in crescita. Fari puntati sulla Popolare di Sondrio (+5,5% a 9,79 euro), dopo l’offerta lanciata da Bper (-7,9% a 6,34 euro). Poco mossa Unipol (+0,01%), azionista di entrambe le banche. In luce Tim (+2,4%), con le indiscrezioni sull’interesse di Iliad e di alcuni fondi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA