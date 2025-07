Borsa: l’Europa in calo con i dazi, vola il Bitcoin

agenzia

In aumento oro e petrolio. L'euro si indebolisce sul dollaro

MILANO, 14 LUG – Le Borse europee sono in moderato calo, dopo la lettera di Donald Trump che annuncia dazi del 30% a partire da agosto. Sui mercati pesa l’incertezza della trattativa tra Ue e Usa ed i futuri rapporti commerciali. Le mosse di Trump spingono le criptovalute con il Bitcoin che sale del 3% oltre i 122mila dollari. Sul fronte valutario il dollaro si rafforza sulle principale valute, con l’euro che scende a 1,1687. L’indice Stoxx 600 cede lo 0,4%. In flessione Francoforte (-0,7%), Parigi (-0,5%), Madrid (-0,6%). In moderato rialzo Londra (+0,2%), con il Regno Unito che ha già sottoscritto un accordo con gli Usa sul commercio. Sui principali listini pesano i comparti del lusso (-1,2%) e delle auto (-1,1%). Vendite anche sul settore tecnologico (-0,8%), le banche e le assicurazioni (-0,5%). Poco mosso il comparto azionario dell’energia (-0,07%), con il petrolio in rialzo. Il Wti guadagna l’1,3% a 69,32 dollari al barile. Il Brent sale dell’1,1% a 71,20 dollari. Deboli le utility (-0,02%), con il gas che guadagna lo 0,9% a 35,90 euro al megawattora. In controtendenza la farmaceutica (+0,3%). Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 85 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,58% e quello tedesco al 2,72%. In rialzo l’oro che sale a 3.369 dollari l’oncia.

