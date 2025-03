Borsa: l’Europa in calo, i dazi Usa pesano sulle auto

agenzia

In calo il petrolio, sale l'oro. L'euro si rafforza sul dollaro

MILANO, 27 MAR – Le Borse europee proseguono in calo, dopo l’annuncio di Donald Trump di dazi anche per le auto a partire dal 2 aprile. Il tema delle tariffe americane tiene banco sui mercati mentre si attendono le risposte dell’Europa e si valutano gli impatti sulla crescita economica globale. Sul fronte valutario l’euro sale a 1,0770 sul dollaro. L’indice stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In calo Francoforte (-0,7%), Londra (-0,6%), Parigi (-0,4%), Madrid (-0,2%). I principali listini sono appesantiti dal comparto dell’automotive (-1,9%), dove Stellantis e Mercedes cedono oltre il 3%. Vendite sul settore farmaceutico (-1%), in attesa di sviluppi sul fronte dei dazi, e il comparto tecnologico (-1%). Fiacca l’energia (-0,4%), in linea con il prezzo del petrolio. Il Wti scende dello 0,1% a 69,57 dollari al barile e il Brent si attesta a 73,65 dollari (-0,2%). In rialzo le utility (+0,5%), con il prezzo del gas che gira in aumento. Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo dell’1,5% a 41,47 euro al megawattora. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 110 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,88% e quello tedesco al 2,77%. In rialzo l’oro che guadagna l’1% a 3.053 dollari l’oncia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA