Borsa: l’Europa in cauto rialzo con Wall Street, Milano +0,47%

agenzia

Salgono rendimenti Titoli di Stato, il gas si assesta a 49 euro

MILANO, 23 GEN – Le Borse europee confermano l’andamento positivo ma cauto con l’avvio di Wall Street. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, guadagna un quarto di punto con immobiliare e finanziari in luce mentre gli investitori guardano alle prossime mosse del presidente americano, Donald Trump. Parigi guadagna lo 0,52%, Francoforte lo 0,38% e Milano lo 0,47%. Sul Ftse Mib che viaggia sopra i 36mila punti, è sempre in luce Snam (+2%) dopo il piano industriale. A seguire i bancari con la spinta del risiko. Tra i migliori Unicredit (+1,96%), Bper (+1,7%) ma anche Intesa Sanpaolo (+1,4%). Bene poi gli assicurativi con Unipol (+1,6%) e Generali (+1,34% ) , quest’ultima dopo la joint venture con Natixis. Ben comprata Tim (+1,25%) che ha vinto nel contenzioso da 1 miliardo con lo Stato per la restituzione del canone del 1998. La spread tra Btp e Bund sale a 110 punti così come allungano i rendimenti dei titoli di Stato. il decennale italiano sale di 5 punti base al 3,65%, l’Oat francese di 4 punti base al 3,3%, il bund tedesco di 2 punti base al 2,5%. In crescita anche il prezzo del petrolio con il wti che si avvicina a 76 dollari e il brent sopra 79 dollari al barile. Il gas arrivato ad un massimo di 50 euro, si è assestato a 49,4 euro al megawattora con un rialzo dell’1,4%. Per i cambi l’euro si appiattisce sul dollaro con il quale scambia a 1,0409.

