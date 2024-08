Borsa: l’Europa in linea con Wall Street, Milano la migliore

agenzia

Cede il petrolio, risale lo spread, l'euro è poco mosso

MILANO, 30 AGO – Non arresta la striscia positiva delle Borse con gli ultimi dati sull’inflazione che rafforzano le scommesse che la Fed tagli i tassi più volte quest’anno. L’indice d’area europeo, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto dopo l’avvio di Wall Street. In luce in particolare l’immobiliare, seguito dai titoli legati ai servizi di pubblica utilità. Milano si conferma la Piazza migliore con il Ftse Mib in rialzo dello 0,55% a 34.376 punti. La spinta arriva dai bancari ed in particolare dalla Popolare di Sondrio (+2,35%) e da Bper (+2,27%) . Tra gli altri bene Tim (+1,74%), Iveco (+1,76%) ed Erg (+1,82%). Vendite su Diasorin (-1,14%) così come su Saipem (-1%) ed Eni (-0,78%) su queste ultime pesa la frenata del petrolio con il wti che che cede il 2,3% a 74 dollari e il brent l’1,3% a 78,9 dollari. Risale lo spread con il differenziale tra Btp e Bund su quota 139 punti e anche il rendimento cresce con il decennale italiano al 3,66% Tra gli altri listini Parigi segna un +0,15%, Francoforte un +0,17%. Anche Londra tiene con un +0,22%. Sotto i 40 euro il gas con il rialzo dei Ttf su settembre a +1,3%. L’euro è piatto sul dollaro con cui scambia a 1,1073.

