Borsa: l’Europa in negativo, l’oro record a 3.694 dollari

agenzia

Fiacchi i titoli di Stato, giù petrolio e gas, sale l'euro

MILANO, 16 SET – Borse europee in rosso con la lente alle tensioni in Medioriente con i raid notturni su Gaza, mentre l’oro è volato a nuovi massimi toccando 3.694 dollari l’oncia sulle attese di un taglio dei tassi da parte della Fed questa settimana. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un quarto di punto percentuale con i finanziari sotto vendita. Francoforte perde lo 0,48%, Parigi lo 0,36%, Madrid lo 0,78%, Milano lo 0,55%, Londra lo 0,27%. Fiacchi i titoli di Stato con il rendimento del Btp al 3,46% mentre l’oat francese è al 3,47%. Il bund invece è al 2,68%. Lo spread tra i decennali italiani e tedeschi è a 78 punti. Il differenziale con i francesi è azzerato. In calo il petrolio con il wti che cede lo 0,4% a 63 dollari. Anche il brent lascia lo 0,4% viaggiando sopra i 67 dollari al barile. Il prezzo del gas scivola sotto i 32 euro perdendo l’1,4%. Per i cambi l’euro si apprezza sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1798 sul biglietto verde.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA